Morreu José Alencar, ex-vice-presidente da República, depois de 13 anos de luta contra o câncer. Alencar tinha 79 anos e faleceu no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por decorrência da doença e da falência de múltiplos órgãos. Mineiro, vindo de família simples, se tornou um grande empresário, foi um vice-presidente atuante e emociou o País com a resistência e bom-humor com que enfrentou o câncer.Veja aqui sua trajetória.

Os brasileiros que mandaram muito bem no Twitter do dia: Marina Silva – @silva_marina – (PV-AC), ex-senadora e candidata à presidência em 2010, ganhou o Shorty Awards, considerado o “Oscar dos twitters”, na categoria “políticos”. Outros dois perfis brasileiros também foram premiados: o @LeiSecaRJ, que começou como um meio para informar sobre batidas policiais no Rio e se tornou uma fonte de informação sobre o trânsito da capital fluminens, venceu na categoria “notíciais”. Em “inovação”, o ganhador foi o jovem Rene Silva Santos (@Rene_Silva_RJ), morador do Complexo do Alemão que criou um jornal sobre a comunidade e twittou a ocupação da região pela polícia em novembro ao vivo e de dentro do local.

Novo serviço de streaming: A Amazon saiu na frente dos concorrentes Apple e Google e lançou um serviço de “armazenagem musical” online que permite que os usuários ouçam músicas que já compraram em diversos computadores e smartphones. O Amazon Cloud Drive armazena os arquivos na nuvem e permite que eles sejam executados via internet diretamente em navegadores ou em celulares com Android.

O dado-que-mostra-a-passividade-da-maioria-dos-usuários-do-Twitter do dia: Míseros 20 mil microblogueiros, o que representa 0,05% do total de usuários do Twitter, são responsáveis por mais da metade das mensagens enviadas pelo serviço, segundo um estudo da Yahoo Research. Esses grandes publicadores, chamados pela pesquisa de “elite” do Twitter, se encaixam em quatro categorias: mídia, celebridades, instituições e blogueiros.

O arranjo orquestral de Friday do dia:

Processo da Nokia contra a Apple do dia: A Nokia acabou de perder uma ação em sua batalha contra a Apple e já entrou com outro processo contra a empresa que, segundo ela, violou diversas de suas patentes. A filandesa está recorrendo de uma decisão da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos que julgou que os produtos da Apple não violam patentes da Nokia.

O bloqueio de pornografia do dia: A Índia foi o primeiro país a bloquear o domínio .xxx, criado recentemente para especificar site que contenham conteúdo adulto.

Tentativa da News Corp. de se livrar do MySpace do dia: A empresa de Rupert Murdoch já ensaiou começar o processo de venda da rede social algumas vezes. A última notícias oficial é que a primeira rodada seria iniciada já em abril. Mas, uma fonte anômina da Reuters afirma que a News Corp. realizou negociações para transferir o controle do MySpace ao site de vídeos Vevo.com, que é controlado pelas gravadoras. Só que essa mesma fonte já diz que a probabilidade de que haja realmente um acordo é pequena.

O jeito legal de se usar o Kinect do dia: Para jogar Fruit Ninja.