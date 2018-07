A filosofia de Twitter do dia: “Penso, logo twitto” é o nome da reportagem do El País sobre como o Twitter e outras ferramentas na internet estão dando novo gás a aforismos e obras de textos curtos. Segundo o texto, isso é um bom exemplo de como conteúdos do passado podem se renovar em formatos do presente.

Aniversário do dia: Há 30 anos era lançado o Osborne 1, primeiro computador de fato portátil. Ele pesava 11 quilos, tinha uma tela de 12 centímetros, e a bateria não durava uma hora. Difícil falar de portabilidade nesses termos, mas estava aberta a era dos notebooks e tudo mais que eles trariam. O YouPix escreveu sobre a evolução desses aparelhos.

Comerciais vintage do dia: Aproveitando que é dia de comemorar portablidade, o Mashable fez uma coletânea com 10 anúncios antigos de celulares. A grande vantagem de comprar esses modernos aparelhos? Portabilidade e praticidade! Assistindo hoje é, no mínimo, engraçado.

Mentira que virou realidade do dia: Como pegadinha de primeiro de abril, o Google anunciou o Gmail Move, um serviço que permitiria controlar seus e-mail com movimentos do corpo. A ideia é bem legal, mas o lançamento era só de brincadeirinha. Bom, fez tanto sucesso que já se tornou realidade – mantendo os “gestos intuitivos” propostos pelo Google e tudo! (Meu preferido é lamber o selo e enviar). Os comandos foram postos em prática usando o Kinect, da Microsoft.

O doodle do dia: O Google comemorou em sua página inicial o 119º aniversário do primeiro sundae – sim, o sorvete – já documentado. Tanto a cidade de Two Rivers, em Wisconsin, como a de Ithaca, no estado de Nova York, dizem ser o local onde nasceu o sundae. O Google compra a versão de Ithaca e data o surgimento da sobremesa como 1892.