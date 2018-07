Os egípcios continuam na rua, a oposição não aceita a proposta de diálogo do governo, aumenta a pressão para que Hosni Mubarak deixe imediatamente o poder. Os protestos seguem cada vez mais violentos, jornalistas e fotógrafos são agredidos e presos. E no meio de uma revolução marcada pelo corte dos servidores de internet e dos serviços de telefonia móvel, a empresa Vodafone afirmou que o governo egípcio a obrigou a enviar uma mensagem de texto pró-Hosni Mubarak para todos seus clientes.

No meio disso tudo, estão os Estados Unidos de saia justa. Parceiro histórico do governo egípcio, o país de Barack Obama adotou oficialmente uma postura menos agressiva do que esperava a maioria dos americanos que expressaram sua opinião no Twitter. De acordo com uma reportagem do Huffington Post, a maioria dos tweets sobre o assunto postados no Twitter traziam uma impressão negativa sobre a postura do presidente frente a crise egípcia. A maioria gostaria que um discurso mais contrário a Mubarak fosse adotado.

A notícia-motivo-de-apreensão do dia: A Verizon, operadora norte-americana que vai passar a vender o iPhone, pretende diminuir a velocidade da internet de seus usuários mais intensos quando a rede estiver sobrecarregada. A medida, chamada de throttling, é uma das maneiras que várias operadoras adotam para lidar com o dilema de oferecer dados ilimitado e, ao mesmo tempo, gerir os custos que o aumento de tráfego cria em suas redes. A notícia repercutiu em diversos sites internacionais e preocupam os defensores da neutralidade de rede em sua concepção mais ampla.



A versão gratuita e livre do dia: Só se passou um dia desde que o primeiro jornal feito para rodar em tablets foi lançado e já foi criado um site com links para todos os artigos da publicação. Pelo tumblr The Daily: Indexed é possível ler gratuitamente e sem precisar de um tablet todos os textos do novo empreeendimento de Rupert Murdoch.

A decisão do dia: A Suprema Corte da Grã-Bretanha autorizou o uso do Twitter no interior de suas instalações. A decisão é válida para jornalistas, advogados e membros do público que queiram usar “comunicações baseadas em texto ao vivo” para contar ao mundo o que ocorre durante as audiências judiciais.

O patrocínio do dia: O Foursquare anunciou que terá “locais patrocinados” nos Estados Unidos. O teste será feito com os ‘check-in’ de usuários que forem ao Super Bowl, final do campeonato de futebol americano, no domingo, 6.

A pressão de acionistas da Apple do dia: Steve Jobs pediu licença médica por tempo indeterminado e deixo Tim Cook no comando das atividades diárias da Apple. Mas, oficialmente, ele ainda é o CEO da empresa. E os acionistas querem que a companhia divulgue seu plano de sucessão para o cargo. O pedido por um dos acionistas foi apoiado pela Shareholder Services, empresa que é considerada uma das mais influentes conselheiras dos investidores.

Tumblr divertido do dia: Fuck Yeah Dr. Hollywood e os incríveis ensinamentos de Dr. Ray.