O serviço online da Sony sofreu uma nova invasão e os dados bancários de dezenas de milhares de usuários foram expostos. Com isso, sobe para mais de cem milhões de usuários cujas informações pessoais podem ter sido roubadas. A empresa recebeu uma carta do Congresso americano solicitando seu comparecimentopara dar explicações sobre o roubo de dados privados de seus usuários. A audiência, chamada “A ameaça de roubo de dados de consumidores americanos”, deveria acontecer até o próximo dia 6, mas a Sony recusou a intimação.

Renovação do dia: A Apple atualizou sua linha de desktops iMac com novos processadores da Intel que, segundo a empresa, são até 70% mais rápidos.

Supresa do dia: A Microsoft fechou uma parceria com a Research In Motion (RIM) e anunciou que o Bing será o buscador padrão e o principal serviço de mapas dos smartphones BlackBerry.

Coreia do Sul acusa 1: A polícia de Seul visitou o escritório do Google na cidade. O motivo? As suspeitas de que a unidade de publicidade em aparelhos móveis da empresa, a AdMob, teria coletado ilegalmente dados de localização sem consentimento de usuários.

Coreia do Sul acusa 2: Promotores sul-coreanos estão acusando a Coreia do Norte pelo ataque que paralisou um dos maiores bancos do país por três dias no mês passado. A ação foi classificada como “terrorismo cibernético sem precedentes, deliberadamente planejado” pela Coreia do Norte.

Cobrança inesperada do dia: O Governo Federal anunciou que os brasileiros poderão pagar R$ 40 pela emissão do novo Registro de Identidade Civil (RIC), que substituirá o RG. O documento começa a ser emitido em todo o País no início de julho.

Ataque hacker do dia: O blog pessoal de Sohaib Athar, o paquistanês que foi a primeira pessoa a twittar sobre a ação que matou Osama Bin Laden, foi hackeado nesta segunda-feira. Mesmo sem saber o que se passava na frente de sua casa, em Abbottabad, Athar acompanhou a movimentação da CIA e twittou a ação. Seu perfil no Twitter já conta com mais de 70 mil seguidores.

Anti-ativismo do dia: O Facebook está sendo acusado de ter removido dezenas de perfis de ativistas britânicos que organizavam grandes protestos para o último dia 1º de maio pela rede social. A empresa nega que o cancelamento das contas tenha sido motivado por questões políticas.