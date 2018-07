Há quem acredite que vivemos sob o risco de uma nova bolha tecnológica, assim como a de 1999/2000. Empresas de games sociais como o Zynga ou redes sociais como o Facebook ganham valores astronômicos de mercado e alerta economistas sobre uma possível supervalorização de negócios que de repente não gerariam tanto retorno assim. Para o efetivo “estouro” da bolha, só resta, segundo os pessimistas, a abertura de capital na bolsa de empresas como Groupon, LinkedIn ou Twitter. Hoje, o cofundador da rede de microblogs comentou publicamente sobre o temido IPO, mas tranquilizou (ou decepcionou) a todos, dizendo que eles ainda tem “muito mais a fazer antes de pensar nisso” e que uma abertura de capital ainda “está muito longe”.

Assumindo a liderança do dia: Se ontem a Apple foi o assunto, hoje o Google e seu sistema operacional para smartphones Android roubou a cena. O instituto de pesquisa Nielsen constatou que pela primeira vez no mercado dos Estados Unidos, aparelhos celulares com Android detêm a maior parte do mercado de OS móvel, ultrapassando a Apple e seu iOS e o RIM Blackberry. O Google teria agora 29% de marketshare, a Apple 27% e a RIM também 27%.

Pós-euforia do dia anterior do dia: Ontem Steve Jobs e o seu novo brinquedinho, o iPad 2, foram incansavelmente comentados. Hoje, com a adrenalina mais baixa, é possível checar as análises feitas sobre o novo aparelho e o que de fato ele representa para o mundo. O jornal inglês Guardian comentou o termo “pós-PC” usado por Jobs em relação ao iPad 2; para eles, o futuro do sucesso dessas empresas é passar a investir só na produção de smartphones e tablets. O CNET entendeu que Jobs, inconscientemente, estava passando um recado “Vocês são nerds, nós não”. Para o portal, enquanto a Apple se preocupa em “aumentar a experiência de vida [de algum usuário] em algum lugar” as demais empresas “brincam com gadgets”. Enquanto a Gizmodo Brasil foi fulminante: “A única chance de algum concorrente fazer sucesso no mercado de tablets hoje é ser significativamente mais barato [que o iPad 2]”.

Acusações do dia: O governo dos Estados Unidos atualizou a lista de acusações feitas a Bradley Manning, ex-analista de inteligência, do qual suspeita-se ter vazado documentos publicados pelo WikiLeaks de Julian Assange. Manning já havia sido acusado de “download e transmissão não autorizada de um vídeo confidencial de um ataque de helicóptero que matou uma dezena de pessoas em Bagdá em 2007”; agora as novidades para o ex-analista incluem acusações de “ajuda ao inimigo” e “fazer com que informações secretas fossem publicadas na internet de maneira ilegal”. Bradley está atualmente preso em uma base militar dos EUA na Virgínia.

Game da vida real do dia: Após o bancário Ricardo Neis, de 47 anos, ter sido preso pelo atropelamento de um grupo de ciclistas no Rio Grande do Sul, o desenvolvedor de games Wallace Morais criou um game online no qual um carro, controlado pelo mouse, atropela ciclistas enquanto desvia de barricadas de bicicletas e postes. O jogo é uma óbvia ironia, a começar pelo nome “legítima defesa”, brincando com a alegação de Neis de que ele apenas tentava se defender dos ciclistas que agrediam ele e seu filho.

Game na vida real do dia: Esse negócio de criar versões gigantescas e reais do game Angry Birds da Rovio não vão parar nunca?



Aplicativo do dia: Os constantes alagamentos em São Paulo tem deixado feliz pelo menos uma pessoa: Noel Rocha, o criador do aplicativo AlagaSP. O app chegou ao Top 25 da App Store e aos 110 mil downloads. Por ele, o usuário tem informações da situação de 34 pontos da cidade, monitorados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE-SP). Segundo Rocha, uma nova versão do aplicativo já é preparada para este final de semana, provavelmente chuvoso, de carnaval paulistano. (via aqui)

Recorde do dia: O ator Charlie Sheen entrou no Twitter no dia 1º de março e hoje ele já bateu um recorde. Ele pode não ter muitos amigos entre os produtores do seu falecido seriado Two and a Half Men, mas no Twitter ele foi o que chegou mais rápido à marca de 1 milhão de seguidores, segundo o Mashable. Na internet muita piadinha já se fez sobre o ator, Tumblrs foram criados e até uma versão de Star Wars, no qual Sheen é – como não poderia ser diferente – Darth Vader.

Falando em Star Wars do dia: Esse site de fãs coletou alguns cartazes feitos na Hungria dos filmes de George Lucas. Veja os outros aqui.



Top do dia: Durante a Games Developers Conference, foram eleitos os melhores games de 2010. Confira a lista:

Jogo do Ano: Red Dead Redemption

Melhor Design: Red Dead Redemption

Jogo mais Inovador: Minecraft

Melhor Tecnologia: Red Dead Redemption

Melhor Jogo Portátil: Cut the Rope

Melhor Trilha Sonora: Red Dead Redemption

Melhor Jogo em Mídia Digital: Minecraft

Melhor Roteiro: Mass Effect 2

Melhor Estréia: Minecraft

Melhor Arte Visual: Limbo

Infográfico do dia: Porque amanhã começa o carnaval!