“Preparem as carteiras” do dia: O novo tablet da Apple foi homologado hoje pela Anatel. Isso significa que a Apple agora pode vender legalmente o aparelho no Brasil. Levando em consideração que o iPad “clássico” é o objeto de consumo mais desejado pelos brasileiros, é bom a Apple mandar um belo estoque para cá.

Leak do dia: Que a Netflix tem planos de se expandir para além dos Estados Unidos todos já sabiam, até porque o CEO Hastings já havia verbalizado sobre o tema. A novidade é que, através de anúncios de vagas de empregos, descubriu-se que essa expansão pode estar acontecendo já. No site de vagas da empresa, avisa-se que a Netflix está se preparando para uma “rápida expansão” e precisa de pessoas com fluência pelo menos um dos seguintes idiomas: alemão, francês, italiano, japonês, coreano, português (Portugal e Brasil) e espanhol (América Latina e Europa). Apesar de ser um bom sinal para os brasileiros, o país não aparenta estar entre as prioridades da Netflix. Pela ordem, ela iria para a Europa, Ásia e depois o “resto do mundo”.

Filme fake do dia: Depois de “Mario, o filme”, agora é a vez do game Angry Birds:

Frustração (?) do dia: Em 1999, Larry Page e Sergey Brin, os cabeças do Google, procuravam um executivo experiente para presidir a promissora empresa. Apresentados a Steve Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon) e Andy Grove (Intel), eles se decidiram pelo primeiro. Por algum motivo, Eric Schmidt (ex-Sun Microsystems e ex-Novell) acabou tomando o posto e se deu bem com os frustrados Page e Brin. Nesta segunda-feira, 4, Schmidt devolverá a presidência a Larry Page.

Chupando dedo do dia: A revista ‘Time’ fez uma lista com os 140 melhores perfis de Twitter para seguir. Apesar do “premiado” Rafinha Bastos, ou a vencedora do Shorty Awards, Marina Silva; nenhum brasileiro consta na lista.

Winning do dia: E se o Charlie Sheen estivesse no The Sims 3?

Mudança de ares do dia: O cofundador do Twitter, Evan Williams, deixou claro que o Twitter não será mais o centro das suas atenções. No seu blog, ele comenta sobre “outros problemas e oportunidades no mundo” aos quais ele deve prestar atenção, além de “pessoas com as quais eu gostaria de trabalhar e aprender”.

Flagra do dia: E não é que acharam o Julian Assange, o chefão do Wikileaks, dançando tudo em Reykjavík na Islândia?

Infográfico do dia: Onde estão os iPads 2?

Criatividade do dia: E não é que alguém conseguiu fazer um iPad de massinha?