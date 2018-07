Eric Schmidt, CEO do Google desde 2001, deixou o cargo nesta segunda, 4, para o cofundador da empresa Larry Page. Page pretende retomar o espírito empreendedor do Google e diminuir a burocracia dentro da empresa.

Aniversário do dia. Há 36 anos Paul Allen e Bill Gates fundavam a Microsoft. A Wired contou a história da fundação da empresa que se tornaria o maior fabricante de software do mundo.

Vazamento do dia. Mais supostas imagens do Windows 8, o próximo sistema operacional da Microsoft, foram publicadas da internet ao mesmo tempo em que uma versão pré-beta do sistema já circula em redes de compartilhamento de arquivo. O sistema estaria se adaptando a telas sensíveis ao toque e aos celulares, o que indica uma resposta da empresa ao crescimento dos tablets.

Campanha política online do dia. Barack Obama decidiu adiantar o lançamento de sua reeleição usando outra vez a tecnologia como pilar de divulgação da campanha. O presidente norte-americano publicou mensagens no Facebook, enviou mensagens de texto para celular de simpatizantes e criou um site.

Alerta à privacidade do dia. No dia 30 uma empresa de e-mail marketing norte-americana chamada Epsilon foi invadida por hackers que roubaram milhões de contas de e-mails de pessoas clientes de empresas como Citibank, JP Morgan, Target, e Walgreens.

Comercial do dia. A Apple lançou o primeiro comercial do iPad 2 para a televisão.

Projeto do dia. Dias depois de lançar o Firefox 4 no mês passado, a Mozilla já começou o projeto da próxima versão do navegador. Ela deve incorporar uma barra de publicação em redes sociais (no estilo do RockMelt), uma barra de tarefas, uma ferramenta para gerenciar a coleta de dados por parte dos sites, entre outros.

Dedo-duro do dia. No mesmo dia, a Mozilla também publicou uma lista de extensões para Firefox que mais causam lentidão no navegador.

Marca do dia. A edição especial do game Angry Birds, o Angry Birds Rio, recebeu 10 milhões de downloads nos 10 primeiros dias de lançamento.

Pesquisa do dia. Uma pesquisa da Universidade Harvard mostra que os jovens norte-americanos ainda preferem os jornais como fonte de notícias sobre política, ainda que em suas versões online.

Bônus do dia. A Intel pagou US$ 15,7 milhões ao CEO da empresa, Paul Otellini, em 2010, disse uma reportagem do Wall Street Journal.

Número do dia. 1,22 milhão de pedidos de portabilidade de números de telefones foram feitos no primeiro trimestre de 2011, divulgou a ABR Telecom, entidade responsável pela portabilidade, 64% deles foram de telefones celulares.

Alvo do dia. A Sony é o novo alvo do grupo de hackers ativistas Anonymous, depois de a empresa pedir a prisão do hacker que quebrou o código de proteção do PS3 contra games piratas.

Decisão da Justiça do dia. A Justiça da Suíça declarou que o Google tem que se certificar que todas as imagens do Street View garantam o anonimato das pessoas (borrando rostos e placas de carros) antes de publicá-las no serviço. O Google disse que ficou “desapontado” com a decisão.

Aquisição do dia. O Google anunciou a oferta inicial de US$ 900 milhões para comprar em um leilão as patentes da canadense Nortel, que entrou em processo de falência em 2009.

Game do dia. O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger lançou uma séria animada de TV chamada The Govenator, que tem o ator como personagem principal.