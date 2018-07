Os problemas da Sony parecem estar longe do fim. Depois de a Sony ter dado a entender que o grupo organizado Anonymous, surgido no 4chan e responsável por ataques anti-Scientologia e pró-Wikileaks, pode estar por trás do vazamento de dados da PlayStation Network, a Secretaria de Direito Econômico aqui do Brasil solicitou à subsidiária nacional da empresa informações sobre eventuais consumidores no Brasil que possam ter sido vítimas da invasão ocorrida em abril.

Tomada de liderança do dia: A plataforma Android, do Google, assumiu a ponta do mercado de smartphones no primeiro trimestre, segundo informações do grupo de pesquisa Canalys, e ampliou sua vantagem sobre a concorrente Nokia.



“Abre te olho, Apple” do dia: A partir de agora, é possível sincronizar as músicas do Spotify com tocadores de mp3, incluindo o iPod, gratuitamente.

Correção do dia: A Apple divulgou uma nova versão do iOS, seu sistema operacional para iPod, iPhone e iPad, que corrige a falha que permite que os aparelhos armazenem os dados de localização dos usuários por até um ano. A versão 4.3.3 altera o funcionamento do arquivo de localização, que agora será menor, não sincronizará mais com o iTunes e será deletado a cada vez que o GPS for ligado.

Redução de preço do dia: Até o dia 31 de julho, o PlayStation 3 de 160 GB custará R$ 1.599. Segundo a Sony, a redução de preço temporária visa incentivar os brasileiros a comparem um produto legal e nacionalizado.

Prêmio do dia: Justin Bieber ganhou o seu primeiro Webby, que celebra os melhores da internet, vídeo de comédia Justin Bieber Takes Over Funny Or Die. Zach Galifianakis, ator de Se Beber, Não Case, foi quem ganhou mais prêmios graças a seu seriado Entre Dois Fetos.

Números do dia: O Ibope divulgou nesta quarta-feira que o número de usuários ativos de internet no Brasil aumentou 13,9% em apenas um ano, chegando a um total de 43,2 milhões de pessoas conectadas em março de 2011.

Promessa de lançamento do dia: A Research In Motion (RIM), fabricante do BlackBerry, confirmou que vai lançar o tablet Playbook a partir do mês de junho na América Latina, mas não deu detalhes sobre preços nem sobre quando o tablet começa a ser vendido no Brasil.