Depois de assumir o cargo de CEO do Google na segunda-feira, Larry Page já começa a fazer mudanças na empresa. A primeira dela é a saída do vice-presidente de produtos da empresa, Jonathan Rosenberg, que pediu demissão. Um porta-voz do Google disse que o executivo já planejava sair da empresa. Rosenberg foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Android.

Encontro marcado do dia. Obama, que lançou sua campanha de reeleição na segunda-feira, marcou um encontrou com o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, na sede da empresa em 20 de abril. O evento será transmitido ao vivo pela rede social. Os dois já haviam se encontrado em um jantar em fevereiro, que reuniu também outros líderes de empresas de tecnologia, incluindo Eric Schmidt, do Google, e Steve Jobs, da Apple, que também são grandes doadores do partido Democrata.

Mudança no Twitter do dia. O Twitter atualizou o seu mecanismo de buscas para mostrar resultados melhores aos usuários que procuram, não apenas tweets, mais também perfis de outras pessoas relacionadas aos termos da busca.

Ataque do dia. O grupo de hacker ativistas Anonymous cumpriu a promessa e realizou um ataque de negação de serviço (DDoS) aos sites da Sony, sony.com e playstation.com.

Possível investigação do dia. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos estuda abrir uma investigação antitruste sobre o domínio do Google na área de buscas pela internet.

Aplicativo do dia. A família real do Reino Unido lançou o seu primeiro aplicativo para celular, o Royal App, que reúne notícias e informações sobre a realeza, principalmente relacionados ao casamento do príncipe William e Kate Middelton em 29 de abril. O aplicativo estará disponível a partir do dia 18 para Android e iPhone e custará 1,79 libra.

Julgamento do dia. Um juiz federal dos EUA retirou a multa de US$ 625,5 milhões à Apple em um processo por violação de patente.

Rumor do dia. Uma reportagem do Marketing Magazine afirma que o Twitter está estudando a criação de uma ferramenta para empresas terem uma página oficial dentro do site nos moldes das “páginas” do Facebook.

Número do dia. O navegador Chrome, do Google, já é usado por 17% dos usuários de acordo com levantamento do Stat Counter. O número é de fevereiro. Um ano antes, o Chrome tinha 7% de participação.

Fala do dia. O cofundador da Apple Steve Wozniak disse em uma palestra que os tablets são feitos para “pessoas comuns”, de acordo com a Computer World.

Nova cara do dia. O site de perguntas e respostas anônimas Formspring lançou uma nova versão da sua página.

Vídeo do dia. Tetris com pedaços de vídeos: