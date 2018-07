“Não fomos nós“. Foi o que disse o grupo Anonymous para a Sony, negando que seja responsável pelo ataque aos servidores da PlayStation Network, rede de jogos online da empresa que foi invadida no mês de abril. Mais de 100 milhões de usuários tiveram seus dados – inclusive números de cartão de crédito – roubados.

Tentativa de recompensa do dia. Coincidência ou não, semanas depois dos ataques à PSN, a Sony divulgou nesta quinta-feira que vai baixar em R$ 400 o preço do seu console PS3, no modelo Slim com HD de 160GB. De R$2.000, o videogame agora é encontrado por R$1.599 na loja oficial da Sony e sites parceiros, como Americanas e Submarino. Os valores mais baixos devem durar somente até 31 de julho.

Vídeo do dia. O Google Tradutor pedindo uma pizza.

Avanço empresarial do dia. A Samsung cresceu, superou a líder de longa data Nokia e passou a ocupar o primeiro lugar no mercado de celulares da Europa Ocidental neste primeiro trimestre.

Recuo empresarial do dia. No último trimestre, o conglomerado News Corp perdeu mais de U$ 10 milhões com o The Daily, o jornal exclusivo para iPad anunciado por Rupert Murdoch em fevereiro.

Tentativa de acordo empresarial do dia. O Facebook e o Google estariam, separadamente, considerando um acordo com o Skype após o serviço de ligações via internet ter atrasado sua oferta pública inicial de ações. Os planos do Facebook incluiriam uma aquisição e os do Google, a formação de uma joint-venture.

Expansão de mapas do dia. O Google lançou um complemento para o Maps, o Google Business Photos, que permitirá uma visão interna, de 360 graus, de estabelecimentos comerciais.

Infográfico do dia: As perguntas no Twitter são respondidas?