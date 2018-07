Charlie Sheen do dia: ele continua no topo. O ator Charlie Sheen conseguiu 100 mil espectadores para uma transmissão na web chamada “Charlie’s Korner”, ou ‘Esquina do Charlie’. Sheen foi afastado da série ‘Two and a Half Men’ para se tratar do vício em drogas, e desde então se tornou o maior meme de 2011 – até agora.

Campanha bem-sucedida do dia: nem sempre os trending topics brasileiros são piada. Neste sábado, 5, Ana Luiza, sete anos, foi um dos assuntos mais comentados da rede social. Ela luta contra o câncer e precisava de 12 doadores de sangue. O buzz gerado a partir de seu blog fez com que oito mil pessoas aderissem à campanha pedindo doações para a menina. O hospital disse que ela está recebendo uma grande quantidade de sangue.



Achado do Google Maps do dia: um avião caído em Alameda (Califórnia).

Reflexo do iPad do dia: a chegada do iPad 2 fará com que a Samsung se apresse nas melhorias do Galaxy Tab. O tablet com Android ainda é o principal concorrente do aparelho da Apple, mas deve perder mercado com o novo lançamento. A Samsung vendeu pouco mais de 2 milhões de unidades do aparelho, mas ainda está muito longe dos 15 milhões de tablets da Apple.“A Apple fez um aparelho muito fino. Nós vamos ter que melhorar algumas partes do nosso tablet que ainda estão inadequadas”, disse o vice-presidente da Samsung, Lee Don-Joo. A Samsung afirmou que o preço do tablet irá cair.



Cartaz inútil do dia: Esses cartazes com pedaços destacáveis, onde, normalmente, está escrito o telefone do serviço propagandeado, já vêm sendo reinventados há algum tempo com função mais humorística do que útil. O cartaz inútil com pedaço destacável do dia homenageia Lionel Richie e seu hit “Hello”, de 1984. No alto, a pergunta: Hello, is it me you’re looking for? (Olá, é por mim que você está procurando?). E na parte destacável, a continuação da letra.