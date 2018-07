Quem segue dominando o noticiário é a Consumer Electronics Show, a CES, que rola até amanhã em Las Vegas. A rede de internet móvel 4G, tablets, TVs inteligentes e aparelhos com tecnologia 3D certamente são os grandes destaques desta edição da maior feira de tecnologia do mundo. Mas a grande surpresa do dia ficou por conta da previsão para lá de animadora de Steve Koening, analista de mercado do evento: segundo ele, o setor de eletrônicos de consumo deve atingir um novo patamar em 2011, impulsionado por smartphones e tables, e pode até chegar à marca de um trilhão de dólares.

O vídeo do dia é de um pequeno gatinho comendo seu lanchinho. Ele até poderia estar no Nhom se não fosse a cara de susto que o une a outros animais que já viraram meme.

Lançamento da Apple do dia: Uma loja de aplicativos para seus computadores Mac. Basicamente, a ideia é usar o modelo de sucesso usado para distribuir os programas para iPhone e “faturar com as vendas em alta de Macs”.

O crescimento impressionante e assustador do Facebook do dia: De acordo com um relatório do banco Goldman Sachs supostamente com dados financeiros do Facebook que vazou nesta sexta-feira, a empresa de Mark Zuckerberg gerou US$ 1,2 bilhão em receita nos primeiros nove meses de 2010. As informações são desencontradas, como mostra o IDG Now, mas a a Bussiness Week afirma que “a empresa poderia realisticamente ter lucro de 1 bilhão de dólares em 2011”. É muita coisa. Tanta e com tanta velocidade que investidores estão temendo uma bolha de ativos no setor de internet.

Compra do dia: A Zynga, empresa se jogos sociais como o FarmVille, comprou o navegador social Flock, que possui 10 milhões de usuários no mundo, como conta o Mashable.

Plágio e processo judicial do dia: O Groupon, maior site de vendas coletivas do mundo, está processando o Scoopon, seu similar australiano. A empresa pede que o concorrente seja retirado do ar por atrapalhar o uso do domínio Groupon.com.au e por violar a marca do gigante.

O BuzzFeed fez uma coletânea com as 10 barbas mais esquisitas do mundo.

Número do dia: Em 2010, o WordPress teve 6 milhões de novos blogs e 23 bilhões de pageviews.