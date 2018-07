Segunda-feira de carnaval. Os desfiles das escolas de samba de São Paulo terminaram neste domingo e hoje as escolas do Rio de Janeiro passam a dançar na Sapucaí. Longe da festa brasileira, na Líbia tropas do presidente Kadafi tomaram Bin Jawad, atacando a população inclusive com bombardeios aéreos. Agora, a Otan cogita também uma operação militar na região para deter o massacre orquestrado por Muamar Kadafi.

Sobre (ex-)chefes de Estado, o dia hoje teve duas novas notícias. De um lado o ex-presidente francês Jacques Chirac deve ir hoje à Corte de Paris para o início do seu julgamento. Chirac é acusado de lavagem de dinheiro e criação de cargos fantasmas enquanto foi prefeito de Paris (1977-1995). Saindo da França e indo para a Itália, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi passou hoje por cirurgias que tem por objetivo corrigir os danos causados por um ataque sofrido em 2009, quando um homem o atingiu no rosto com uma estatueta em Milão. Berlusconi teve o nariz e dois dentes quebrados.

Pagamento do dia: A Microsoft vai ter que pagar US$ 1 bilhão para a nova parceira Nokia. As empresas anunciaram a relação das empresas em fevereiro, que previa que aparelhos Nokia abandonariam o falido sistema operacional Symbian e passariam a usar OS baseados em Windows, como o recente WP7. Em contrapartida à negociação de US$ 1 bilhão (mais partilha de lucros de publicidade), a Nokia terá que pagar taxas por licença de uso de software a cada aparelho vendido com Windows. A notícia é da Bloomberg e no Link você encontra aqui.

Estudo do dia: Um estudo divulgado hoje aponta que assistir TV ou usar aparelhos como videogames, telefones celulares, tablets e computadores (eletrônicos que emitam luz artificial) pode afetar a qualidade do sono dos seus usuários. Segundo o vice-presidente da Fundação Nacional do Sono de Washington, Russel Rosenberg, celulares e computadores “podem ser usados de forma abusiva a ponte de contribuírem para que se durma menos à noite, deixando milhões de norte-americanos funcionando mal no dia seguinte”, diz. Veja mais detalhes sobre a pesquisa no Link.

Coisa fofa do dia: Mark Zuckerberg decidiu criar uma página na sua rede social para um dos seus poucos amigos: o seu cachorro. Carinhosamente chamado de Beast (=animal, besta), seu Puddle fofo ganhou página, descrição e um álbum com fotos de de Beast, Mark e e Priscilla Chan, aparentemente a namorada de Zuckerberg. Curioso são os tipos de atualizações que o bichinho “faz”, como a que ele conta o momento em que desenvolvia uma nova técnica: “Acabei de aprender como subir as escadas. Eu sou um baita campeão”.

Game mais real do dia: Todo gamer já jogou ou sabe como era Mario Bros na clássica versão 8-bit. Todos aqueles barulhinhos digitais engraçadinhos, etc. Agora já pensou se o Mario daquela época tivesse o efeitos sonoros dos games de hoje? Ia ficar assim:



Aula de dança de hoje: Lembra da dancinha meme do vocalista do Radiohead, Thom Yorke? Gostou? Quer saber como faz? Siga os passos:



Made in China do dia: No dia 3 de março, nós já havíamos colocado aqui uma imagem de cartazes dos filmes Star Wars feitos por húngaros. Hoje, dê uma olhada nessa versão chinesa do clássico espacial. (Tem mais aqui)



Infográfico do dia: Você sabe quem censura a internet? Veja aqui.