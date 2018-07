Está cada vez mais forte o rumor de que a Apple possa começar a produzir o iPad no Brasil. A fábrica taiwanesa Foxconn, responsável por fabricar componentes tanto para a Apple quanto para empresas com a Hewlett-Packard e Motorola, já tem três fábricas no Brasil e estaria negociando com o governo paulista para trazer mais uma. Nesta sexta-feira, uma fonte anônimo disse ao site da revista Veja que o plano de instalar a linha de produção foi adiantado, e pode ser anunciado pelo governador Geraldo Alckmin em quinze dias.

Segundo a reportagem, a Apple ganharia um incentivo tributário para produzir o tablet por meio da Foxconn, que tem três fábricas em São Paulo (em Jundiaí, Taubaté e Indaiatuba). Outra reportagem, do taiwanês China Times, reforça o boato e coloca a abertura de uma linha de produção em Jundiaí como alternativa para a indústria instalada no Japão.

O governo federal estuda incluir os tablets na chamada Lei do Bem, que isenta produtos de informática de impostos como PIS e Confis, o seria mais um incentivo para a produção de tablets no País.

O balanço da semana: Sexta-feira é dia de saber quais foram os links mais clicados do nosso perfil no Twitter, o @link_estadao:

1) “Novo mecanismo de busca do Twitter” (710 cliques)

2)“Quantos usuários o Twitter tem? Muito menos do que te deixariam acreditar”, do Business Insider (658 cliques)

3) “Conheça a maior biblioteca digital do país, com acervo de 32 milhões de arquivos”, do @arquivo_estadao (607 cliques)

4) “Senadores ganharão iPhone 4 e chip para internet no iPad“, do @estadao (559 cliques)

5) “Passe suas fotos do Orkut para o Facebook” (505 cliques)

O novo Google do dia: Desde que assumiu como CEO da empresa que fundou, Larry Page prometia mudanças e agora começou a fazê-las. O diretor da unidade de redes sociais Vic Gundotra; o da unidade Android, Andy Rubin; o vice-presidente sênior da unidade do Chrome, Sundar Pichai; o diretor da unidade do Youtube, Salar Kamangar; o vice-presidente sênior do setor de buscas, Alan Eustace e a diretora da área de publicidade, Susan Wojcicki receberam uma linha de comunicação direta com Page e maior autonomia.

Já o YouTube, o site de vídeos do Google, anunciou nesta sexta que lançaria um canal de vídeos ao vivo, o YouTube Live. No canal, empresas parceiras do YouTube poderão transmitir conteúdo ao vivo e pode ter a ver com uma notícia que o Wall Street Journal deu nesta semana, de que o site planeja investir US$ 100 milhões em uma grande reforma que envolve a parceria com produtores profissionais para aproximar o site aos conteúdos de televisão de sites de streaming concorrentes.

Lucro do dia: Quando o Google decidiu lançar o seu próprio dispositivo Android, o Nexus One, foi a HTC que o produziu. Desde o início da cooperação, a marca de Taiwan ganhou um destaque que nunca teve. Nesta sexta-feira, veio o resultado: a empresa quase triplicou seu lucro no primeiro trimestre, superando as projeções, em função da forte demanda por seus aparelhos, especialmente os que utilizam o sistema operacional Android.

Facebook versus Google (na China) do dia: Mesmo bloqueado na China, o Facebook decidiu investir no País e está cogitando a abertura de um escritório para sediar sua expansão no enorme mercado potencial chinês. Um novo rumor, iniciado pelo TechCrunch, diz que Mark Zuckerberg está avaliando até uma parceria com o buscador Baidu, que é bem mais usado pelos chineses do que o Google.

Facebook versus MySpace do dia: Dois gráficos da Reuters comparam a desgraça do MySpace e a ascensão do Facebook como a maior e mais lucrativa rede social do mundo:

Infográfico do dia: Você sabia que a quantidade de usuários do Facebook é maior que a população da maioria dos países do mundo? Vi no All Facebook: