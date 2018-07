Centenas de milhares de egípcios voltaram a se reunir na Praça Tahrir, em um protesto que foi talvez o maior desde que as manifestações começaram, há duas semanas. A ida às ruas foi uma resposta às propostas para uma saída negociada de Hosni Mubarak. O oposição diz não aceitar nada menos que a saída imediata do ditador.

No Egito, esta terça também foi marcada pela repercussão da entrevista emocionada que Wael Ghonim, diretor de marketing do Google no Cairo, deu ao canal privado Dream TV horas depois de ter sido libertado de um cárcere de 12 dias. Foi foi preso por ter criado uma página no Facebook considerada fundamental para a mobilização popular. Sua fala incentivou as pessoas que estão lutando na rua e inspirou uma nova onda de protestos.

A liberação do dia: O acesso ao blog de Yoani Sánchez foi liberado para usuários de Cuba. Aparentemente, o governo da ilha parou de bloquear o famoso Generación Y, que publica críticas ao governo comunista. Desde 2008, os cubanos não conseguem acessar a página. “Na longa escuridão da censura foi aberto um pequeno buraco. Meu blog Generación Y veio à tona novamente”, disse Sanchez por seu Twitter.

A homenagem do dia: O Google homenageou Júlio Verne, pai da ficção científica moderna, com um novo doodle. O logo comemora o nascimento, há 183 anos, do autor frânces com uma versão interativa do submarino Nautilus.

Ameaça virtual do dia: A empresa de segurança McAfee divulgou um relatório de ameaças sobre o quarto trimestre do ano passado, em que informa que os novos malware para celulares identificados pela empresa em 2010 subiram 46% ante o total de 2009. Programas da Adobe e o Android, do Google, são os alvos preferidos de hackers e esta tendência deve se manter este ano.

A negação de rumor do dia: A Positivo Informática distribuiu um comunicado ao mercado alegando que não há negociação alguma para a venda do controle da empresa. Segundo a companhia, que está com suas ações em alta, as especulações a respeito de troca do acionista majoritário “não têm qualquer fundamento, uma vez que inexiste negociação em curso”.

As notícias sobre o Facebook do dia: No mesmo dia que anunciou que sua empresa vai mudar de escritório pela segunda vez em dois anos – para melhor acomodar a equipe que não para de crescer -, Mark Zuckerberg conseguiu uma ordem temporária de distanciamento contra um fã de 31 anos que, segundo o empresário, enviou mensagens de ameaças ao seu perfil no Facebook e até tentou entrar em sua casa. Também nesta terça, a interminável pendenga judicial entre Zuckerberg e os gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss, que dizem ter ajudado na criação da rede social, ganhou mais lenha: os dois falaram ao jornal The Daily por que não estão satisfeitos com o acordo de US$ 65 milhões com o Facebook.

A atualização do Kindle do dia: O Kindle lançou a numeração de páginas em seus livros digitais. Agora, os usuários poderão optar pelos “números de localização” usados até agora pela Amazon, ou pela numeração, que pode coincidir com as páginas da edição impressa. Em seu blog no Link, David Pogue fala de como a novidade vem em boa hora, mas pode gerar outros problemas para os leitores digitais.

Aplicativo do Google do dia: O Google Tradutor chegou à App Store com duas funções de voz: você fala e o app traduz e você escuta suas traduções.

Proposta de veto do dia: Segundo o jornal El País, o presidente americano Barack Obama quer que os governos tenham poder de veto no processo de criação de novos domínios na rede. A proposta – não oficial de sua administração – mudaria o funcionamento do órgão que regula o assunto, a ICANN.

Queda de internet do dia: O Ministério Público do Acre vai investigar as constantes interrupções no serviço de internet que têm ocorrido no Estado. Um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as causas das falhas que causaram as pelo menos três quedas da conexão na semana passada.

Lançamento do dia: O Twitpic, famoso por hospedar fotos compartilhadas pelo Twitter, passa a também suportar vídeos.

A vitória do Bing do dia: AMicrosoft pode ou não estar roubando os resultados do Google, mas que o Bing está crescendo ele está. Os mecanismos de busca baseados no Bing cresceram 6,5%, enquanto o Google teve queda de 2%. Agora, o gigante das buscas é responsável por 68% das buscas enquanto a Microsoft ficam com 27,5% do mercado.

Infográfico do dia: Os sete tipos de donos de iPhone.