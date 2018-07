O dia começa com uma notícia uma tanto quanto decepcionante. O histórico julgamento do ex-presidente da França e ex-prefeito da capital do país previsto para ter acontecido ontem, foi adiado para junho pelo juiz, que atendia aos advogados de Chirac. O político sofreu uma dupla acusação por lavagem de dinheiro, fato que foi utilizado pelos advogados para adiar o caso, já que acreditavam ser inconstitucional aplicar as duas acusações em um único julgamento.

Lançamento do dia: A Adobe anunciou hoje uma nova ferramenta que fará a conversão de arquivos de imagem (principalmente banners de propaganda) de Flash para HTML 5. A medida chama a atenção, já que o HTML 5 era chamado por alguns de “Flash killer” ou “Assassino de Flash”. A Apple, uma das principais do setor de telefonia móvel, baniu o Flash de seus dispositivos e fez duras críticas ao software da Adobe. A nova ferramenta se chama Wallaby e está em fase de teste ainda, mas já disponível para quem quiser avaliar a novidade.

Surpresa do dia: O estúdio Warner Bros anunciou hoje que passará a vender e alugar seus filmes pelo Facebook. Pela página oficial do primeiro filme anunciado, Batman – O Cavaleiro das Trevas, já é possível alugá-lo por 48 horas ao custo de 30 “Facebook Credits” (a moeda virtual da rede social), o equivalente a US$ 3. O estúdio dá um importante passo em direção à recuperação do mercado de aluguel de filmes e séries, que até então estava sendo ocupado por serviços de streaming ilimitado em troca de assinaturas mensais irrisórias, como é o caso do Netflix.

Novidade do dia: O Foursquare deu hoje o primeiro passo em direção à construção de um modelo de negócio próprio. A empresa que até então não sabia direito o que fazer com os milhares de dados de “check-ins” (2 milhões de check-ins por dia) feitos pelos seus usuários (mais de 6,5 milhões), lançou hoje um serviço de recomendação de lugares a partir do gosto e tipo de lugar que o usuário costuma frequentar. A startup, criada em 2009, possui valor de mercado atualmente cotado em US$ 250 milhões. Dennis Crownley, o fundador do Foursquare, escreveu no blog oficial que “a equipe não conseguiu expandir a experiência do Foursquare o tanto quanto queria” em 2010, mas que pretende compensar com a última e ambiciosa modificação. Por enquanto a atualização está disponível apenas para Android e iOS.

Bloqueio do dia: Enquanto Charlie Sheen e Warner Bros discutem eternamente sobre o fim da série, pagamentos, dívidas e, o centro de tudo, a exclusão do ator do quadro do programa, muitas piadinhas surgiram na internet, Twitter, Tumblr, etc, etc. Para quem já está saturado de tudo, esses caras aqui criaram um plug-in que bloqueia fotos e textos relacionados ao vencedor Sheen. Quer baixar? Vai lá.



Nostalgia do dia: Lembra-se do seu Nintendo 64? Hoje ele provavelmente deve estar em alguma caixa no fundo de algum armário (aliás, não faça isso http://blogs.estadao.com.br/link/personal-nerd-no-lixo-nao/). Mas caso queira matar saudade de jogar Zelda ou o inesquecível Mario Kart, pegue o seu smartphone Android e baixe o emulador N64oid por R$ 9,86 e seja feliz.

Infográfico do dia: Sabe como identificar um mentiroso? Clique na imagem e descubra:



Viral do dia: Jennifer Aniston foi chamada por agência de publicidade para gravar um comercial. Assessorada por “internet boys”, uns nerds imaginam saber os elementos precisos para se criar um viral. O vídeo possui bebês dançando, animais fofos, chutes em fãs, e dois ícones do que se pode chamar viral: Double Rainbow e Keenan Cahill. Para ver essa brincadeira metalinguística que ironiza o viralismo da internet, clique no Play aí.



Nhom do dia: Essa criatura esquisita e meiga ganhou um novo presente e ficou muito, mais muito feliz com ele. Não, não era um Playstation 3, nem uma cartinha do Blastoise, era um guarda-chuva:



