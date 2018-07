O grande assunto do dia não é nem propriamente um notícia. São mais especulações (tão típicas no mundo da tecnologia). A Verizon, maior provedor de internet dos Estados Unidos, marcou um evento para a imprensa para a próxima terça-feira, dia 11, em que, muito provavelmente vai anunciar a comercialização do iPhone. Até agora, o smartphone da Apple é vendido excluivamente pela operadora AT&T e o fim desse monopólio pode trazer muitos benefícios tanto para o mercado quanto para os consumidores.

A empolgação é grande. O All Things Digital fala que um plano de dados ilimitado pode ser lançado. O TechCrunch lista cinco jeitos que esse anúncio pode mudar o cenário da tecnologia móvel – e diz, ainda, que a Verizon vai poder “apontar e rir” da AT&T caso o plano ilimitado se confirme. O Mashable levanta a hipótese de o celular atrelado à Verizon já estar nas lojas no fim deste mês. O Wall Street Journal diz que a adesão à nova operadora pode trazer milhões de usuários a Apple.

Foto: Reprodução

O rumor sobre o Facebook do dia: No Orkut é super comum. Semana sim, semana não aparece uma corrente falando que a rede social vai acabar, que o Google vai fechar o site, que é necessário recadastrar o perfil para que ele não seja apagado ou qualquer outro boato do tipo. Neste domingo, foi a vez do Facebook. Um rumor falando que Mark Zuckerberg queria “sua antiga vida antiga de volta” e iria “colocar fim a toda essa loucura” se espalhou pela rede e assustou muitos usários. E o fim tinha até data marcada: 15 de março. Mas Zuckerberg não parece estar disposto a acabar com sua empresa de US$ 50 bilhões que atende a 600 milhões de usuários. Mais uma mentira para a conta das redes sociais.

O segredo da Apple do dia: Conforme noticiou o jornal El País, um grupo de acionistas pediu que a Apple desse explicações sobre como será o processo de sucessão de Steve Jobs. A preocupação nada tem a ver com a saúde do executivo. O medo é mesmo com o que será da empresa sem ele. A Apple se negou a dar informações, alegando que isso poderia gerar um problema estratégico.

As repercussões da CES do dia: A maior feira de tecnologia terminou ontem e, hoje, listas e reportagens de repercussão foram surgindo durante o dia. O Huffington Post montou uma lista com os piores lançamentos realizados durante o evento. O io9 fez uma galeria com óculos que colocariam inveja em Lady Gaga, que lançou um óculos-câmera pela Polaroid na CES.