Foto do novo escritório do Google em São Paulo (Divulgação) Quer trabalhar no Twitter, no Facebook ou no Google? As três empresas estão com processo seletivo para a contratação de funcionários no Brasil. Ao todo, são 20 vagas, todas para trabalhar em São Paulo. Veja as oportunidades: Facebook Gerente de Políticas Pública, Gerente Financeiro, Especialista