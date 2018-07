Você checa seus e-mails enquanto está deitado na cama? 19% dos norte-americanos fazem isso. Estudo feito pela empresa Xobni mostra o quanto as pessoas (72%) estão bitoladas por acessar e-mail do trabalho fora do trabalho.

O ápice do comportamento, o e-mail na cama, é praticado, principalmente, por pessoas entre 18 a 34 anos. Dentre os que acessam, 31% está nessa faixa etária. E é mais visto em homens (21%) do que em mulheres (16%).

Foto em Creative Commons via torontocitylife