A Revista Pix realizou na quinta-feira a premiação dos “melhores da twittosfera” do Brasil. Os vencedores foram selecionados por um juri e pelo público. O principal prêmio da noite foi para @pedreiro_online. Ele ganhou como melhor Twitter de 2010. “CalaBocaGalvão” levou melhor hashtag e trending topic do ano. Eike Batista teve o melhor tweet retweetado. E Retart levou “Fail” do ano.

Folow Friday do ano (o melhor Twitter do ano – tanto pela qualidade das tuitadas, quanto pela influência na Twittosfera) – @pedreiro_online

Melhor nome de @ (o mais criativo, divertido, inteligente, bem sacado, bem humorado nome de arroba) – @bomdiaporque

Hashtag do ano (hashtag que mais bombou em 2010) – CalaBocaGalvao

Twitter anônimo do ano (o twitter feito por um anônimo que mais repercutiu e bombou esse ano) – @oclebermachado

Twitter fight do ano (a briguinha tuiteira mais marcante de 2010) – @Fiuk x @FelipeNeto

RT do ano (a melhor tuitada do ano? Aquela que conseguiu sintetizar em 140 caracteres tudo o que você queria dizer e foi retuitada por praticamente todo mundo) – “Boa noite para todos amigos! Voces estao com a vida ganha, eu tenho que ralar amanha! Obrigado”, por @eikebatista

Twitter FAIL (o arroba, hashtag ou qualquer coisa que tenha sido considerado um FAIL gigantesco) – Qualquer manifestaçao de amor colorido pelo Restart

TTbr do ano (o assunto que mais bombou nos Trending Topics brasileiros este ano) – Cala Boca Galvao

Twitter Musa – @GirlAcid

Twitter Muso – @LucasFamaPop

Melhor Avatar (avatar mais animado, criativo, bonito, etc) – @Samara7Days

Unfollow do ano (o tuiteiro mais pentelho, troll, chato, mala e que mereceu unfollow) – @pedromainardes

‘Day’ do ano (todo dia é dia de alguma coisa no Twitter – Lingerie Day, Carpinejar Day, Pay Day, qual foi o ‘Day’ que mais bombou em 2010?) – Harpias Day