É impressionante. No lançamento da nova versão do Twitter, na última terça-feira, o Twitter informou que, diariamente, recebe nada menos do que 90 milhões de tweets por dia. Em um ano, o número de posts cresceu 100%. Dê uma olhada no gráfico acima.

A empresa também informou alguns dados interessantes sobre o serviço:

– 70% das pessoas twittam diretamente pelo site, via www.twitter.com

– 90% dos tweets estão disponíveis para o público, ou seja, não são privados

– 25% dos tweets contém algum link

– Desde o início do ano, o uso do Twitter em dispositivos móveis cresceu 250%

– 16% dos novos membros já começam a usar a rede pelo celular

