Entre todos os posts publicados no Twitter, 94% são relatos do cotidiano, como o que se fez ontem ou o que se está fazendo agora. De tudo isso, 43% são bate-papos diretos, com os usuários usando @onomedoamigo. E são as pessoas comuns, não as empresas ou celebridades, que dominam: 90% de tudo o que ganha a linha do tempo é postado por anônimos, que, em média, têm 300 seguidores. O conteúdo gerado por celebridades, que têm mais de 300 mil seguidores cada, representa apenas 0,4%.

Um

Documento estudo PDF

Formato dos tweets

Conteúdo dos tweets

Comportamento no retweet

Fiz os gráficos acima pelo Many Eyes.