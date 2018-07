Encontraram o criador da clássica frase ‘Misturei Activia com Johnnie Walker”, que se espalhou neste ano por Twitter, Facebook, Orkut, blogs, nick no MSN, etc., etc. O pessoal da revista Pix fez uma investigação e chegou ao criador: no Twitter, o usuário @sociedadejm publicou em 16 de abril deste ano o seguinte post:

Mas a frase célebre ainda não estava no seu formato definitivo. Coube à @ninascafutto colocar a brincadeira no esquema que se espalharia pela web depois. No print screen abaixo, de 23 de abril, a autoria da frase é creditada a ela. Veja:

Aí o resto é história. Três dias depois, com poucas modificações, a frase foi twittada pelo @revistabula, que tem mais seguidores e se encarregou de começar a espalhar “Misturei Activia com Johnnie Walker” pela web.