A Converse lançará a partir do mês que vem quatro modelos de All Star em homenagem aos 25 anos do game Super Mario Bros.

Um pouco atrasado – o aniversário do “encanador” foi há quase um ano. E um tanto desanimador para nós, brasucas: só venderá no Japão “por enquanto”, diz o blog oficial da fabricante no Brasil.

Mas vale ver as fotos. Abaixo, os quatro modelos, com detalhes. Se ficar empolgado, quem sabe vasculhando, não acha um site gringo que venda?

E aí, usariam?