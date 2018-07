A Apple foi a marca que recebeu mais críticas negativas no Twitter em julho. No mês, a consultoria Brandwatch fez um levantamento dos tweets feitos com a hashtag #fail – usada na rede para apontar pessoas ou empresas que cometeram erros. O resultado? O nome da empresa apareceu 1.204 vezes.

O estudo também analisou a citação negativa de empresas em blogs. Também deu Apple.

O resultado não chega a ser surpreendente. No período, a companhia de Steve Jobs sofreu um revés por conta de problemas com iPhone 4, que apresentou falhas de sinal. A empresa, primeiramente, afirmou que o aparelho ficava mudo porque as pessoas o estavam manuseando de forma errada. Depois, anunciou que distribuiria capas gratuitamente para que o problema fosse sanado.

Além da Apple, a pesquisa da Brandwatch também mostra Facebook, Nokia, BBC, CNN, Firefox e BlackBerry entre os mais criticados pelos twitteiros e blogueiros.