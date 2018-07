Era abril de 2007. O Facebook, hoje maior rede social do mundo, com 500 milhões de usuários, era apenas um site que prometia, mas cujo tamanho nem se comparava ao bambambã da época, o MySpace. No Brasil, o Orkut era febre total. Não havia coisa mais fora de moda do que estar na internet e não estar no Orkut. Só que esse comportamento só existia no nosso país – e, naquela época, na Índia.

Foi então que, naquele mês, desembarcou no Brasil um engenheiro turco chamado Orkut Buyukkokten. Sim, o Orkut em pessoa. O criador da rede social veio ao País para conversar com usuários e tentar descobrir as razões do sucesso da rede social por aqui. O Google ainda acreditava que o serviço poderia dominar o mundo. Três anos depois, vimos que não aconteceu.

Mas naqueles 17 dias em que o Sr. Orkut ficou no Brasil, internet e imprensa todas falaram dele. Estampou páginas de jornais, capas de revistas, sites de notícias. E, o mais engraçado, badalou muito: foi à churrascaria, ao sambão, à praia… Fiz uma entrevista com ele na época, na qual ele me contou como criou a rede social, quais eram os planos. Republico a seguir a reportagem, a qual saiu no Link em 09/04/2007, para inaugurar a seção ‘Baú’ deste blog.

*********

Ele afirma que veio ao País a trabalho. Mas que está “quase em férias”, ah, isso está. Criador do site de relacionamentos mais famoso no Brasil, o Orkut, o programador turco do Google Orkut Buyukkokten aterrissou por aqui há duas semanas. E, desde então, divide seu tempo entre a labuta (palestras com ingressos de até R$ 740 e encontros com usuários da rede social) e muita, mas muita, badalação.

Antes mesmo de completar seus 17 dias de viagem, com passagens por Rio, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, ele já voou de asa-delta, visitou o Cristo Redentor e o Estádio do Maracanã, curtiu o sol em Angra dos Reis e Salvador, provou churrasco e (ufa!) caiu no sambão numa gafieira. Tudo está em seu álbum de fotos.

E o trabalho sr. Orkut? “Faço de segunda a sexta. No fim de semana, me divirto”, disse em entrevista exclusiva ao Link. “Também estou curtindo as noites, vou sempre a boates.”

Tirando a curtição, o programador diz que, além de fazer palestras em universidades e eventos, veio ao Brasil para desvendar um mistério: porquê o Orkut faz tanto sucesso por aqui? Por isso, está se reunindo com usuários do site no Rio, São Paulo e Belo Horizonte.

Para um melhor contato, ele até aprendeu expressões em português. “Sei falar ‘obrigado’, ‘continuam bonitos’, ‘você é linda’ e ‘você é lindo’”, diz, com sotaque. “Nas conversas, já percebi algumas coisas. O sucesso do site tem a ver com a cultura. Vocês são muito amigáveis, gostam de se comunicar via web.”

Esta é a primeira visita de Buyukkokten. E, se não fosse o sucesso no Brasil – são mais de 28 milhões de perfis que se dizem brasileiros –, talvez ele nem viesse para essas bandas.

Tudo começou na Universidade de Standford, EUA, onde ele se tornou doutor em Ciências de Computação, em 2001. Buyukkokten é ligado em programação desde os 11 anos, quando ganhou o primeiro PC. Nascido na Turquia, morou na Alemanha e, após se graduar na faculdade, mudou-se para os EUA.

E foi em Standford que as primeiras ideias de comunidades brotaram. “Amo pessoas e PCs”, diz. “E vi que era difícil conhecer gente no campus. Queria facilitar a interação entre alunos de classes distintas. E fiz duas comunidades virtuais lá.”

Quando terminou o PHD, o programador ingressou na multinacional Google e passou a desenvolver, nas horas vagas, o esqueleto do Orkut – os funcionários possuem 20% de seu tempo livre para projetos pessoais.

Pouco antes de estrear – em fevereiro de 2004 – o site não tinha nem nome. “Aí um colega me sugeriu ‘Orkut.’ Achei bacana. Eu já tinha o endereço ‘Orkut.com’ registrado.” E não demorou para os brasileiros dominarem a página. Em junho, o Brasil já tinha mais usuários do que outros países. “E só aumentou. Mais e mais pessoas entraram para consolidar a liderança.”

Mas Buyukkokten não quer ser só conhecido no Brasil. Para o futuro, ele tem dois objetivos: aumentar a participação de outros países e adicionar novas ferramentas. No último caso, uma das apostas é ampliar a compatibilidade com dispositivos móveis. “O futuro é a mobilidade. Hoje, já dá para ver e mandar recados do site via celular.”

Quanto à conquista mundial, ele faz “média”, diz que, embora a porcentagem de perfis brasileiros esteja caindo – já foi mais de 70%; hoje é 56% – o número de usuários daqui ainda cresce. “O site ficou popular em países como a Índia”, diz. “E eu ainda quero que todos os internautas do mundo usem o Orkut”, ri.

Mas isso é outro assunto, no qual ele só vai pensar quando estiver longe do churrasco e do samba.