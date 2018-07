As mudanças no layout e nas funções do Twitter ainda devem render muito nesta quarta-feira. Pelo menos aqui no blog. Meu Twitter ainda não está com as novas funções – que serão disponibilizadas gradativamente aos usuários. Mas o TechCrunch já testou e publicou detalhes que mostram como vai ser a interação. Há compatibilidade agora com Flickr, botões sumiram e outros apareceram, há atalhos para teclado….

Para começar, o avatar padrão do Twitter não é mais um passarinho. Se você não quiser colocar uma foto sua, vai aparecer um ovo no lugar. Isso mesmo, um ovo.

A barra com os ícones para visualizar replies e retweets, bem como o campo para buscas e as listas de usuários, agora fica logo abaixo do campo para twittar. E o botão de tweet só aparece quando se começa a escrever o texto.

O Twitter, como o Gmail, também permitirá usar atalhos de teclado. Para saber quais são, é só apertar a tecla “?”

Uma das coisas mais chatas de se usar o site do Twitter era querer dar RT – sem usar a ferramenta oficial de retweet – de um post que estava na terceira ou quarta página da linha do tempo. Era preciso copiar e subir até o início do site. Agora, é só apertar a tecla “n” que aparece uma janelinha para twittar.

Tem fotos no Flickr? Você pode compartilhar um álbum inteiro. Irão aparecer miniaturas das imagens e, embaixo, será montada automaticamente uma galeria de fotos. Muito legal!

Sabe o botão de retweet? Agora ele pergunta se você tem mesmo certeza que quer encaminhar a mensagem a todos os seus amigos. Antes, se apertasse sem querer, já era.