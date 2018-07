O Bradesco anunciou nesta terça-feira que seus clientes poderão ter acesso a suas contas bancárias sem sair do Facebook. Trata-se do aplicativo F.banking, que permite consultar saldo, investimentos e limites de crédito.

O banco garante que é seguro. “Todas as consultas no aplicativo acontecem no ambiente seguro do próprio Bradesco. Nenhuma informação fica armazenada no Facebook”, diz Luca Cavalcanti, diretor dos Canais Digitais Dia & Noite ao site AdNews.

Para obter acesso à conta pelo Facebook, o cliente deve instalar o aplicativo na página do banco, informar dados da conta, a senha de quatro dígitos e o código da chave de segurança. A partir daí, o aplicativo ficará disponível no menu à esquerda do Face.