Na hora de acessar redes sociais, 98% dos internautas brasileiros preferem fazer isso de casa. O número é resultado de uma pesquisa feita por Ibope Nielsen e Interactive Advertising Bureau Brasil. O estudo apresenta dados interessantes de comportamento dos internautas brasileiros. Você sabia, por exemplo, que 54% dos usuários acessam as redes mais de uma vez por dia?

Outra informação interessante – também vista fora do Brasil – é que as pessoas usam as redes para fins pessoais (84%), contra 16% para profissionais. E o que elas fazem? Vale separar em tópicos:

– 47% conversam com amigos

– 16% buscam informação

– 15% querem entretenimento

– 2% usam para substituir o e-mail

A pesquisa também mapeou os usuários por celular. Do total, 6% acessam as redes por celulares pré-pagos. E 10% por pós pagos.