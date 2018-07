Muita gente já percebeu. Mas agora chegou uma pesquisa para comprovar: os brasileiros estão acessando menos o Orkut. É o que diz uma pesquisa do Ibope Mídia divulgada hoje.

Para 82% dos brasileiros, o serviço do Google foi a porta de entrada para as redes sociais. Mas metade dos 8 mil entrevistados admite que entra menos no Orkut hoje do que no passado. Para esse público – principalmente na classe A – ganham espaço Facebook e Twitter.

O estudo do Ibope também mapeou outras preferências dos brasileiros. Em Florianópolis, por exemplo, 82% dos entrevistados usam alguma rede social. Em São Paulo, essa porcentagem é de 64%. Entre esse público, 62% acessa as redes todos os dias e 1/3 fica conectado pelo menos uma hora por dia.

E por que o brasileiro acessa rede social? Pode parecer óbvio – e é -, mas é mesmo para manter contato com as pessoas. Para 54% dos entrevistados, estar conectado significa não se sentir só. Em média, cada brasileiro tem 273 amigos virtuais.

