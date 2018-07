Se você for ao supermercado e encher o carrinho de alimentos que engordam, como bolachas, sorvetes e batatas fritas, a culpa pode não ser sua, mas do seu cartão bancário. Um estudo da Universidade Cornell, dos EUA, diz que o “dinheiro de plástico” leva as pessoas a comprarem comida gordurosa por impulso. Tanto faz se é de crédito ou débito.

A pesquisa acompanhou mil consumidores em seis meses. Foram analisadas as compras de 100 ítens e a percepção das pessoas sobre se eram saudáveis ou não. A conclusão é que, se tiverem de tirar uma nota do bolso e pagar em dinheiro, os compradores ficam com dó de gastar em “porcaria” e compram alimentos bons para a saúde.

Ou seja: de dieta, esqueça o cartão em casa. Leve dinheiro ao supermercado.

Via MSN

