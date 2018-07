Você pagaria para que uma celebridade seguisse ou falasse com você no Twitter? Pois é isso mesmo o que famosos na rede de microblogging estão fazendo nos EUA. Eles estão usando o eBay para leiloar retweets, menções ou presença entre os seguidores. A justificativa é nobre: toda a renda da ação, que chama-se TwitChange, será revertida para os sobreviventes no Haiti.

Mesmo sabendo da finalidade, não deixa de ser curioso ver que a presença da atriz Jessica Alba na lista de seguidores esteja cotada em US$ 380. A de Ricky Martin, US$ 355. E que Nick Jonas, um dos Jonas Brothers, exija que se desembolse US$ 1.575 para acompanhar o que você twitta.

Os artistas também podem falar com você diretamente, mandando um @. Lógico, se você pagar. Autor de ‘Sandman’, Neil Gaiman custa US$ 305. A cantora Alicia Keys está mais barata: US$ 200. Já o rapper Snoop Dog é quase uma pechincha: US$ 102.

E se você quiser que algum artista retransmita um tweet seu para os seguidores deles? Abrindo a carteira, negócio fechado. Por US$ 355, Demi Moore dá um RT no que você postar. Achou caro? O astro do basquete Shaq O’Neil custa US$ 255. Ainda muito caro? Então que tal a bagatela de US$ 86 por um RT do Lenny Kravitz?

Agora, se o seu negócio é esbanjar, por US$ 3.050, Justin Bieber faz barba, cabelo e bigode. Pelo valor, ele passa a seguí-lo, dá um RT no que você postar e, ainda, conversa com você. Mesmo para quem torce o nariz para ele, fica a dica: o cantor teen é um dos que mais fazem barulho no Twitter. Ou seja, se está procurando popularidade – e quer gastar essa grana toda – esta é sua chance!

No total, o cardápio de celebridades disponíveis chega a 185. Os leilões vão até o dia 25 de setembro.