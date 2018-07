Quem quiser ter um blog na Arábia Saudita terá de pedir autorização ao governo. O Techcrunch, citando um site local chamado The Media Note, publicou que o Ministério da Informação do país anunciou que publicações online, incluindo blogs e fóruns, agora precisarão de uma licença do governo.

A justificativa oficial é que a medida seria para acabar com calúnia e difamação na internet. E que não teria nada a ver com mexer na liberdade de expressão dos internautas.

O governo da Arábia Saudita, conforme relata o TechCrunch, já mantém sob rédeas curtas os poucos jornais que o país tem e prende jornalistas que passarem da linha imposta pelas autoridades. Na lista dos Repórteres Sem Fronteiras, a Arábia Saudita é considerada um dos países que mais censuram a internet no mundo, ao lado de China, Coreia do Norte e Cuba.

Embora blogueiros e twitteiros críticos ao governo do país já tenham sido presos, esta é a primeira tentativa de regular a mídia online, justamente num momento em que a blogosfera local ganha corpo. O tratamento a ser dispensado deverá ser o mesmo que recebe a mídia impressa local.

Os internautas, logicamente, estão protestando contra a possibilidade de censura. No Twitter, usam a hashtag #haza3. Vale ressaltar: protestos públicos são proibidos na Arábia Saudita.