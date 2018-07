‘Tá na hora do Cocoricó….” O programa de televisão em que o menino Júlio contracena com galinhas, vacas e cavalo completa 15 anos. O aniversário é celebrado com um pacote de episódios inéditos, que estrearam neste fim de semana na TV Cultura.

Para os fãs: ainda em comemoração à data, toda a turma poderá ser vista em 3D em salas de cinema de SP.

Fiquem com o vídeo da abertura:

Via Meio & Mensagem