Tudo bem, ter um avatar personalizado com o nome do candidato é a forma mais antiga de apoio nas redes sociais – nas duas últimas eleições, o Orkut ficou infestado deles. Mas também é a forma mais simples.

Basta entrar em um serviço especializado de personalização de avatares – o mais conhecido é o Twibbon – que, automaticamente, uma frase com a causa a que se pretende adotar – no caso, o apoio a candidatos – aparece em cima da sua foto do perfil. Fica igualzinho aos avatares que aparecem aí em cima.

As campanhas presidenciais já montaram suas contas no Twibbon. Para mostrar apoio a Dilma, clique aqui. Para Serra, aqui. E, para Marina, aqui. Depois, é só clicar em “Show my support now!” (Mostre minha adesão agora, em português). Pronto. Uma frase será twittada automaticamente convidando seus seguidores a aderirem à causa também.

Este post faz parte da série “mídias sociais e eleições”, publicada toda segunda-feira neste blog. Veja os posts anteriores.