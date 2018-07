Cãezinhos, fiquem preocupados. O computador tomou o lugar de vocês como o amigo mais fiel do homem. Nada menos do que 67% dos britânicos acreditam mais em seus PCs do que em animais de estimação. Só 6% dizem que os cães têm mais credibilidade, segundo estudo da Sociedade Real de Proteção da Crueldade Contra Animais.

Dentre os donos de cães, 38% acreditam que o computador seja mais fiel, contra 36% que acreditam mais em seus animais.

Via Terra