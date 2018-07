Para tirar um Twitter fake do ar, a campanha de Marta Suplicy (PT) acionou erroneamente um blog ao invés do escritório do serviço de microblogging. Os responsáveis pelo blog Twitter Brasil receberam hoje um ofício dos advogados da candidata ao Senado por São Paulo endereçado ao “Twitter, com escritório no Brasil”, o qual “exigia apresentação em 48 horas e solicitava a retirada de um perfil fake do Twitter”, conforme descreveu o blog em post que explica o caso.

Só que o Twitter não tem escritório no Brasil. E, alegam os responsáveis pelo blog, o Twitter Brasil não é um veículo oficial da rede social norte-americana, nem tampouco a representa no Brasil. Ele apenas publica, de forma independente, as novidades do Twitter. “O processo conta que somos um blog e não o próprio Twitter, mas mesmo assim nos considera responsáveis”, publicou o blog.

O engano da campanha petista repercutiu nesta tarde pelo Twitter. Ainda mais porque não foi a primeira vez. Há dois anos, durante as eleições municipais, o blog já havia sido tirado do ar por conta de uma decisão liminar que surgiu a partir do processo de uma candidata à prefeitura de Fortaleza contra um perfil falso.

Após a repercussão, a campanha da candidata assumiu o erro. E pelo Twitter: