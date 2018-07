Surpreendente. O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, já é mais rico do que o criador da Apple, Steve Jobs. A revista Forbes divulgou o ranking dos 400 mais ricos dos EUA. Zuckerberg, aos 26 anos, tem uma fortuna estimada em US$ 6,9 bilhões, e aparece na 35ª posição. Jobs, com seus US$ 6,1 bilhões, ficou em 42º lugar.

Nas três primeiras colocações do ranking, aparecem Bill Gates, criador da Microsoft, com fortuna estimada em US$ 54 bilhões; o investidor Warren Buffett, com U$ 45 bilhões; e Larry Ellison, fundador da Oracle, com U$ 27 bilhões.

Veja ranking completo dos 400 mais ricos.