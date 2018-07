Mark Zuckerberg, criador do Facebook, tem uma semelhança muito pitoresca com outro executivo muito bem sucedido do mundo da tecnologia: o guarda-roupa. Tal qual Steve Jobs, da Apple, o dono da rede social, que tem apenas 26 anos, parece não trocar de roupa. Seu estilo? Calça jeans, camiseta cinza e tênis. Típico caso de guarda-roupa da Turma da Mônica.

Dê uma olhada nas fotos abaixo:

A primeira foi tirada há pouco, nos EUA, quando um paparazzi do blog Gawker acompanhou o executivo pelas ruas. A segunda, há quase um ano, em agosto do ano passado, quando o executivo veio ao Brasil e foi clicado pelo fotógrafo Antonio Milena, da Agência Estado. Seria só uma coincidência se, nos cliques dos EUA, a sequência de fotos não tivesse durado um final de semana inteiro – e Mark estivesse sempre com as mesmas roupas. E se, no Brasil, o executivo não tivesse perambulado por São Paulo com a mesma roupa durante três dias.

Repare bem: o que mudou foi o tom do tênis: de cinza para azul. Mas, mesmo assim, o modelo do calçado, convenhamos, é muito igual.