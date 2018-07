Intrigante. Acabo de ler no ‘Link’ que, se conseguir um aporte de US$ 250 milhões, a Zynga, criadora dos games para Facebook FarmVille e Mafia Wars, será avaliada em até US$ 9 bilhões.

Ao mesmo tempo, está sendo publicado na imprensa que tanto o Google como o Facebook teriam feito propostas de compra do Twitter por até US$ 10 bilhões. O site de microblogs disse que a oferta do Google é só um ‘rumor’. Mas não se pronunciou sobre a do Facebook.

De qualquer forma, a diferença de valores entre a Zynga e o Twitter seria de ‘apenas’ US$ 1 bilhão. Você concorda? O Twitter deveria valer o mesmo que a criadora do FarmVille?