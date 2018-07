Decadência. O criador do MySpace Tom Anderson não acessa seu próprio perfil na rede social há mais de um ano. A última vez que postou algo foi em 1 de março de 2010: “Acompanhe as novidades do MySpace”. Desde então, não contou mais nada.

Outro criador, Chris DeWolfe também está desaparecido. Ele mantém o perfil fechado apenas para amigos, mas, nas poucas vezes que faz login, deixa recados tímidos para os amigos, segundo o Olhar Digital.

O MySpace já foi a maior rede social do mundo entre 2005 e 2007, mas foi ultrapassado pelo Facebook e entrou em franca decadência. Desde então, a News Corp tenta vender a rede social por US$ 100 milhões. Comprou de Tom Anderson e Chris DeWolfe por US$ 580 milhões.