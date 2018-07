Justin Bieber perdeu o posto de rei das redes sociais. Segundo ranking “Billboard’s Social 50”, que monitora o sobe e desce do barulho feito nas redes, o cantor canadense caiu para a segunda posição após três semanas no topo. Em seu lugar, adivinhem: aparece agora a namorada Selena Gomez, que teve repercussão com o lançamento de seu disco When the sun goes down.

Via O Globo