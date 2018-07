1) Se dê ao trabalho de ler tudo antes de tirar conclusões só pela primeira linha.

2) Não precisa acreditar em tudo, mas tenha a mente aberta: ninguém sabe tudo e mudar de opinião não é pecado. Não tenha vergonha de dar o braço a torcer.

3) Usar Capslock em toda sua resposta dá a impressão que você julga a sua opinião desinteressante e não acredita que alguém vai parar para saber o que você acha se não GRITAR (uso moderado para grifar algumas palavras, tudo bem).

4) Argumente. Falar simplesmente que alguma coisa é uma m… ou alguém é um fdp não é uma crítica consistente, por exemplo. O básico de qualquer critica é apontar os erros e mostrar uma possível solução.

5) Se xingar o outro comentarista, dá a impressão você não entendeu nada do assunto, não tem opinião formada e, simplesmente, está discordando porque resolveu discordar. Pessoas civilizadas, com opiniões formadas, costumam conversar e, mesmo com pontos de vista diferentes, respeitam a opinião umas das outras. E às vezes até mudam de opinião nessa conversa.