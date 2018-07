O Twitter divulgou o ranking de personalidades mais citadas no Twitter neste ano no mundo todo. A presidente eleita Dilma Rousseff é a segunda e só perde para Justin Bieber, o garoto que mais faz barulho no serviço atualmente. Está, inclusive, à frente de Lady Gaga, a usuária mais seguida da rede de microblogging. A lista dos 10 mais:

1) Justin Bieber

2) Dilma Rousseff

3) Lady Gaga

4) Julian Assange

5) Mel Gibson

6) Lil Kim

7) Zilda Arns

8 ) Kate Middleton

9) Kim Hee Chul

10) Joannie Rochette

Veja mais rankings de assuntos, filmes e hashtags no site especial do Twitter