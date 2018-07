A clássica ‘Eduardo e Mônica’, da Legião Urbana, virou vídeo. Está no topo dos Trending Topics. A Vivo postou hoje no YouTube em homenagem à banda. O filminho – publicitário – é uma parceria com a produtora 02 Filmes, do diretor Fernando Meirelles, e mostra na tela a encenação da história de amor entre uma garota de “leão” e um garoto de “16”.

Atualização às 21h: Vídeo de ‘Eduardo e Mônica’ ficou durante todo o dia nos Trending Topics. Segundo entrevista da diretora de marketing da Vivo, Cris Dulclos, à Exame, foi a campanha online de maior investimento já feita no Brasil.