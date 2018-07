O estadão.com.br está procurando estudantes de jornalismo que morem nos extremos de São Paulo para participar de um blog colaborativo. Se você está no terceiro ou no quarto ano de jornalismo e mora no extremo das zonas sul, leste, norte e oeste, mande seu currículo para nós.

Os currículos devem ser enviados para estadao@gmail.com. Não esqueça de informar o bairro onde você reside. Se já tiver um blog, mande o endereço também (ganha pontos com a gente). No título do e-mail, escreva “blog colaborativo” e a região de São Paulo em que você reside.

Boa sorte!