Há mais quarentões e cinquentões no Facebook do que adolescentes. O serviço Facebakers divulga o perfil de usuários da rede social país a país. E não há dúvida: no Brasil, o Facebook é dominado pela galera de 18 a 34 anos. Essa faixa etária representa nada menos do que 63% dos usuários. Também é a que mais cresce em número de usuários.

E os adolescentes? Não são eles que têm tempo livre para ficar no Orkut o dia inteiro? Com o Facebook seria o mesmo, certo? Os dados mostram que há mais usuários com mais de 45 anos (13%) do que entre 13 e 17 (10%). Mais ainda: usuários nas faixas de 45 a 54 anos estão aderindo ao Facebook no Brasil muito mais rapidamente do que os teens entre 13 e 17.

Veja os gráficos abaixo:

Distribuição por idade no Brasil

Crescimento por idade no Brasil