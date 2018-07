Olha que imagem bizarra. A seção de filmes do MySpace está sendo patrocinada pelo filme ‘The Social Network’, que irá contar a história do Facebook e, dentro dissso, provavelmente como o site de Mark Zuckerberg colocou no chinelo o MySpace, outrora maior rede social do mundo.

O.K. O MySpace já não é mais tudo isso. Terminou como um site de nicho, para músicas, recorrendo inclusive nesta semana ao recurso de permitir a integração com o Facebook. Mas não deixa de ser bizarro, não?

Via Techcrunch