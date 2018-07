Fãs de Steve Jobs foram às lojas da Apple prestar homenagens ao executivo da empresa morto nesta quarta-feira. Rabiscos em vidros, com “obrigado”, flores e velas foram vistos por filiais nos EUA. Lojas 24 horas continuaram a vender, mas muitos monitores dos computadores que estavam em exposição mostravam o site oficial da Apple, com a mensagem “Steve Jobs 1955 – 2011”.

“É muito triste que ele partiu tão cedo – foi um inventor incrível”, disse o estudante Gary Salmon, de 30 anos, em Nova York. Em Houston, o consultor Mehmet Erisen, de 42 anos, havia acabado de comprar um iPhone 4 quando soube da notícia na loja. “Ele mudou a forma como as pessoas usam eletrônicos e computadores. Há 10 anos, todos usariam Windows. Hoje é o mundo Mac.”

Ao redor do mundo, a notícia pegou compradores de surpresa. Em Tóquio, no Japão, o escritor Rinji Matsumoto, de 50 anos, ofereceu flores brancas aos funcionários da loja. “São para Steve Jobs”, disse, saindo do prédio com lágrimas nos olhos.

Em Sydney, na Austrália, o movimento continuou normal. Mas ao saber da morte do símbolo maior da Apple… “Estou chocado, me dê um segundo”, disse Norman Saenz ao ser informado da morte. Após retomar o fôlego: “Ele significa muito para a forma como vivemos hoje. Pense no que conquistamos.”

Via Wall Street Journal