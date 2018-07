O Instagram e seus similares não estão agradando aos usuários do Facebook. Nada menos que 61% deles não suportam as imagens com filtros da rede social de fotos, o índice mais alto de rejeição, segundo uma pesquisa feita no Reino Unido pelo site MyMemory.com com 1671 usuários da rede social. Até imagens de pessoas fazendo biquinhos têm rejeição menor (“só” 53% odeiam).

A justificativa é que as pessoas acham as imagens forçadas, com efeitos demais – o Instagram tem uma variedade de filtros, que modificam cor e dão ar “vintage” às fotos. Entre os usuários, 75% já tomaram atitudes para não terem mais de se deparar com essas imagens, o que inclui parar de receber as atualizações de amigos; 21%, inclusive, chegaram a deletar conhecidos.

Abaixo, a lista de fotos que os usuários do Facebook mais odeiam:

1) Instagram (61%)

2) Bebês (58%)

3) Biquinhos/auto-retratos (53%)

4) Férias (46%)

5) Comida (32%)

